Заместитель генерального директора Алтайкрайэнерго рассказал на всероссийской конференции о микрогенерации в Алтайском крае

Всероссийская научно-техническая конференция «Развитие энергетики Алтайского края и актуальные вопросы энергосбережения, повышения энергетической эффективности и внедрения новых технологий» прошла на площадке Алтайского государственного технического университета.

В мероприятии приняли участие более 60 представителей научного сообщества, профильных организаций и органов государственной власти. Они обсудили проблемы энергетики региона, связанные с надёжностью и эффективностью передачи электрической энергии, а также подняли вопрос развития технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

АО «СК Алтайкрайэнерго» представил заместитель генерального директора по транспорту электрической энергии Сергей Фомакин. В своём докладе он поделился опытом подключения к электросетям объекта микрогенерации в с. Шипуново — единственного в Алтайском крае. Также он рассказал о проблемах и перспективах развития микрогенерации.

Всероссийская научно-техническая конференция. Фото: пресс-служба АлтГТУ

Целями конференции традиционно являются обмен опытом, расширение сотрудничества, разработка инновационных проектов, повышение уровня подготовки кадров.

По результатам научно-технической конференции будет издан электронный сборник «Интеллектуальная энергетика — 2022», материалы которого разместят в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.