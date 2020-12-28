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Жизнь

Заметку про пьяного депутата в трусах удалило сибирское СМИ по требованию Роскомнадзора

Иркутское издание Babr24 сообщило в своем Telegram-канале о письме из Роскомнадзора, потребовавшего «не портить репутацию народного избранника».

Роскомнадзор информирует.
Роскомнадзор информирует.
СС0

Интересное письмо пришло от «Оператора Роскомнадзора» с электронной почты operator@rkn.gov.ru.

«По имеющейся информации, материал, размещенный на интернет-странице, содержит сведения, нарушающие законодательство Российской Федерации в области распространения информации. Просим в кратчайшие сроки принять меры по удалению данных сведений с указанной интернет-страницы и о результатах сообщить», — говорится в письме.

При этом не указали ни телефона, ни контактов, ни возможных санкций в случае невыполнения распоряжения. Однако, отмечает издание, письмо действительно отправлено с IP-адреса почтового сервера Роскомнадзора.

«О чем идет речь в статье? О безобразном поведении пьяного депутата Госдумы Александра Хинштейна. Любопытно, как надзорное ведомство используется для обеления репутации отдельных депутатов», — приходит к выводу Babr24 и публикует ссылку на скан удаленной статьи.

В материале рассказали про случай, произошедший в 2006 году. Якобы депутат дебоширил в ижевской гостинице: бегал в трусах, бил окна и напугал Максима Галкина с Лолитой.

Ранее сообщали, что сибирскому СМИ грозит огромный штраф за публикацию «открытого письма медиков» про COVID-19.

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