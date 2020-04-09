Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за легкий дебош в аэропорту

Напомним, Овсянников в аэропорту Ижевска отказывался показывать посадочный талон и нецензурно выражался. На него составили протокол за мелкое хулиганство.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.