Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за легкий дебош в аэропорту

Напомним, Овсянников в аэропорту Ижевска отказывался показывать посадочный талон и нецензурно выражался. На него составили протокол за мелкое хулиганство.
«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Он подчеркнул, что действия Овсянникова несовместимы с этическими нормами партии. Также он убежден, что «такие люди» не могут работать и в органах власти.
«Партия ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено», — сказал Турчак.
Овсянников был губернатором Севастополя до того, как занял пост заместителя министра промышленности и торговли России.