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Жизнь

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за легкий дебош в аэропорту

«Единая Россия» решила исключить из своих рядов замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, сообщает партия на своем сайте.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

Напомним, Овсянников в аэропорту Ижевска отказывался показывать посадочный талон и нецензурно выражался. На него составили протокол за мелкое хулиганство.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что действия Овсянникова несовместимы с этическими нормами партии. Также он убежден, что «такие люди» не могут работать и в органах власти.

«Партия ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено», — сказал Турчак.

Овсянников был губернатором Севастополя до того, как занял пост заместителя министра промышленности и торговли России.

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