Замглавы Минтранса РФ задержали по делу о коррупции

Заместителя главы Минтранса Владимира Токарева задержали по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Токарева задержали 19 января в порядке ст. 91 УПК — как подозреваемого.

«Дело в отношении замглавы Минтранса не связано с работой в ведомстве. Оно относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании „Спецтрансстрой“», — рассказал источник агентства.

Задержание может быть связано с ситуацией вокруг банкротства «Спецтрансстроя» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.

Ранее в рамках данного дела о мошенничестве арестовали бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна.

Как уточняет РБК со ссылкой на свои источники, в здании Минтранса провели выемку документов.

«Знаю только, что он написал на увольнение еще до Нового года и в Минтрансе не появлялся», — рассказал изданию бывший коллега Токарева по министерству.

В 2016—2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» контракты на более чем 100 млрд рублей на строительство Восточного полигона — модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Кстати, ранее Совфед одобрил закон о «сплошных вырубках» леса на Байкале под проекты Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.