Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Замгубернатора на «квартирах и собаках» объяснил, почему города поглощает смог

Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал, почему в городах подолгу не рассеивается смог, сообщает «Сибдепо».

Телебашня. Смог в Барнауле.
Телебашня. Смог в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Панов, отвечающий в регионе за промышленность, транспорт и экологию, пояснил, что всему виной сама природа. Первопричина «черного неба» — не выбросы в атмосферу.

Причем «погодное явление» усугубляется географическим положением. Особенно, если речь идет про Кемерово и Новокузнецк.

«Кузбасс находится в Кузнецкой котловине, а эти города — в долине реки Томи, то есть в самой глубине этой котловины. Плюс идет охлаждение и замерзание рек, которое сопровождается парением. Добавьте к этому мощнейший антициклон, формирующийся на территории Восточной Сибири — и получится отсутствие движения слоев воздуха и вертикально, и горизонтально. Полный штиль», — разъяснил Панов.

Из-за смога на трассе Барнаул-Рубцовск под Калманкой бьются машины. 27 апреля 2017 года.
Из-за смога на трассе Барнаул-Рубцовск под Калманкой бьются машины. 27 апреля 2017 года.
скрин с видео Виктории Савельевой vk.com/barneos22

Замгубернатора сравнил происходящее с квартирой, оставленной без проветривания вместе с жильцами — так же происходит с городами.

Таким образом, пришел к выводу Панов, режим «черного неба» не имеет прямой связи с объемами промышленного производства.

Однако чиновник признал и влияние промышленников на состояние воздуха. Но, как он подчеркнул, «не нужно вешать на них всех собак».

Ранее синоптики объявили в Барнауле и Бийске режим «черного неба». Накануне на столицу Алтайского края вновь опустилась мгла.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость