Замгубернатора на «квартирах и собаках» объяснил, почему города поглощает смог

Панов, отвечающий в регионе за промышленность, транспорт и экологию, пояснил, что всему виной сама природа. Первопричина «черного неба» — не выбросы в атмосферу.
Причем «погодное явление» усугубляется географическим положением. Особенно, если речь идет про Кемерово и Новокузнецк.
«Кузбасс находится в Кузнецкой котловине, а эти города — в долине реки Томи, то есть в самой глубине этой котловины. Плюс идет охлаждение и замерзание рек, которое сопровождается парением. Добавьте к этому мощнейший антициклон, формирующийся на территории Восточной Сибири — и получится отсутствие движения слоев воздуха и вертикально, и горизонтально. Полный штиль», — разъяснил Панов.
Замгубернатора сравнил происходящее с квартирой, оставленной без проветривания вместе с жильцами — так же происходит с городами.
Таким образом, пришел к выводу Панов, режим «черного неба» не имеет прямой связи с объемами промышленного производства.
Однако чиновник признал и влияние промышленников на состояние воздуха. Но, как он подчеркнул, «не нужно вешать на них всех собак».
Ранее синоптики объявили в Барнауле и Бийске режим «черного неба». Накануне на столицу Алтайского края вновь опустилась мгла.