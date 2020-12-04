Замгубернатора на «квартирах и собаках» объяснил, почему города поглощает смог

Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал, почему в городах подолгу не рассеивается смог, сообщает « Сибдепо ».

Панов, отвечающий в регионе за промышленность, транспорт и экологию, пояснил, что всему виной сама природа. Первопричина «черного неба» — не выбросы в атмосферу.

Причем «погодное явление» усугубляется географическим положением. Особенно, если речь идет про Кемерово и Новокузнецк.

«Кузбасс находится в Кузнецкой котловине, а эти города — в долине реки Томи, то есть в самой глубине этой котловины. Плюс идет охлаждение и замерзание рек, которое сопровождается парением. Добавьте к этому мощнейший антициклон, формирующийся на территории Восточной Сибири — и получится отсутствие движения слоев воздуха и вертикально, и горизонтально. Полный штиль», — разъяснил Панов.

Из-за смога на трассе Барнаул-Рубцовск под Калманкой бьются машины. 27 апреля 2017 года. скрин с видео Виктории Савельевой vk.com/barneos22

Замгубернатора сравнил происходящее с квартирой, оставленной без проветривания вместе с жильцами — так же происходит с городами.

Таким образом, пришел к выводу Панов, режим «черного неба» не имеет прямой связи с объемами промышленного производства.

Однако чиновник признал и влияние промышленников на состояние воздуха. Но, как он подчеркнул, «не нужно вешать на них всех собак».

Ранее синоптики объявили в Барнауле и Бийске режим «черного неба». Накануне на столицу Алтайского края вновь опустилась мгла.