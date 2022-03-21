Замкомандующего Черноморским флотом погиб под Мариуполем

Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий погиб в бою в районе украинского Мариуполя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Накануне пришла горькая весть. В боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий», — написал Развожаев.

Андрей Палий родился в Киеве, служил в ВМФ РФ с начала 1990-х годов. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1992 году, в 1993 офицер отказался принести присягу Украине и отправился служить в Северный флот РФ.

Как пишет издание Forpost, под Мариуполем Андрей Палий также обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц.

По одной из версий, Андрей Палий погиб от пули снайпера, по другой — от осколочного ранения. Обе версии официально пока не подтверждаются и проверяются.