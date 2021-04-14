Замминистра энергетики и ЖКХ арестовали по делу о взятках, покровительстве и капремонтах

В Омской области замминистра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Марину Степанову арестовали за коррупцию, сообщает региональный СК.

Степанову подозревают в «получении взятки в особо крупном размере» и «коммерческом подкупе в крупном размере».

«Действуя в интересах ООО получила от руководителя этого общества в виде взятки 2 млн рублей за выполнение действий и общее покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате заключенных договоров по выполнению работ по капремонту жилых домов и общего имущества в многоквартирных домах, и оказываемых услуг», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в декабре 2020 года получила более 191 тыс. рублей — деньгами и услугами.

12 апреля следствие провело обыски по месту жительства и работы Степановой. Замминистра отправили под стражу.

Ранее в Алтайском крае задержали и отправили в СИЗО представителя губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стеллу Штань.