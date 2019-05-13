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Жизнь

Заморозки до -5 и снег. В Алтайский край вернулась зима

Синоптики алтайского ЦГМС дали прогноз на ближайшие три дня. Осадки будут на большей части территории края, местами даже ляжет снег. Ночью температура опустится ниже нуля.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

14 мая

Ночью в Алтайском крае +1…-4 градуса, местами небольшой дождь и мокрый снег, утром туман. Ветер северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем +7.+12 градусов, местами также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Направление и сила ветра не изменятся.

15 мая

Ночью также +1…-4 градуса, на большей части территории небольшой дождь. Ночью и утром мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления, в северо-восточных и предгорных районах появление временного снежного покрова.

Днем +7…+12 градусов, продолжится мокрый снег. Ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

16 мая

Ночная температура составит 0…-5 градусов, по востоку края небольшой и умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 6−11 м/с местами порывы до 16 м/с.

Днем потеплеет до +9…+14 градусов, осадки прекратятся.

В Барнауле

14 мая: ночью 0…-2 градуса. Днем +7…+9 градусов, преимущественно без осадков.

15 мая: ночью 0…-2 градуса. Днем +7…+9 градусов, небольшой дождь и мокрый снег, возможны гололедные явления. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

16 мая: ночью −1…−3 градуса. Днем +10…+12 градусов, без осадков.

По данным Росгидрометцентра, холодная погода установится на юге и юго-востоке Сибири.

Напомним, 7 мая в Барнауле официально закрыли отопительный сезон.

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