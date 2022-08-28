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Жизнь

Заморозки до минус 1 градуса ожидаются 29 августа в Алтайском крае

В Алтайском крае 29 августа при прояснении ожидаются заморозки в травостое до минус 1 градуса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

В МЧС отметили, что многие граждане при похолодании будут вновь активно использовать печное отопление и обогревательные приборы. Поэтому в ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности:

  • не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;
  • не допускать перекала печи;
  • не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
  • не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
  • использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией;
  • не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Ранее сообщалось, что воздух с Северного Ледовитого океана стал причиной заморозков в Алтайском крае

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