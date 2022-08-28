Заморозки до минус 1 градуса ожидаются 29 августа в Алтайском крае

В МЧС отметили, что многие граждане при похолодании будут вновь активно использовать печное отопление и обогревательные приборы. Поэтому в ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности:
- не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;
- не допускать перекала печи;
- не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
- не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
- использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией;
- не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
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