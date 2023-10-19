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Жизнь

Запаситесь на Фомин день: приметы и традиции

19 октября на Руси считали Фоминым днем. Его еще прозвали как Фома-хлебник. Православная церковь вспоминает апостола Фому, который стал учеником Иисуса и один из двенадцати апостолов.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Традиции Фомина дня

19 октября люди подводили итоги года и подсчитывали запасы на зиму. Считалось, что Фома любит бережливость и запасливость. Потому и говорили: "На Фому тащи все в крому" — то есть в амбар. Если амбары и погреба были полны, люди шли в церковь и ставили свечку в благодарность святому.

Было принято угощать хлебом тех, кто слаб здоровьем. Люди верили, что угощение излечит от болезней.

По традиции, в этот день семилетних девочек начинали учить ткацкому делу. А подросшим мальчикам показывали закрома. Юноши приводили в отчий дом будущую супругу.

Хлеб с медом
Хлеб с медом
СС0

Что нельзя делать 19 октября

  • Запрещено лениться, иначе в будущем человека будут ждать несчастья.
  • Нельзя тратить время на пустые разговоры и посиделки, особенно девушкам — жениха спугнут.
  • Не стоит отказывать в милостыне нуждающимся — а то самих постигнет бедность.
  • Не рекомендуется тратить деньги понапрасну — Фома не поощряет расточительных.
  • Не стоит показывать свои запасы и накопления чужим людям – могут сглазить.
Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Приметы Фомы-хлебника

  • Если погода безветренная, то скоро похолодает.
  • Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. А если стелется по земле — к дождю.
  • Бледное солнце на закате – к похолоданию.
  • Вечерняя заря ярко-красного цвета – к непогоде.
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