Запаситесь на Фомин день: приметы и традиции

19 октября на Руси считали Фоминым днем. Его еще прозвали как Фома-хлебник. Православная церковь вспоминает апостола Фому, который стал учеником Иисуса и один из двенадцати апостолов.

Традиции Фомина дня

19 октября люди подводили итоги года и подсчитывали запасы на зиму. Считалось, что Фома любит бережливость и запасливость. Потому и говорили: "На Фому тащи все в крому" — то есть в амбар. Если амбары и погреба были полны, люди шли в церковь и ставили свечку в благодарность святому.

Было принято угощать хлебом тех, кто слаб здоровьем. Люди верили, что угощение излечит от болезней.

По традиции, в этот день семилетних девочек начинали учить ткацкому делу. А подросшим мальчикам показывали закрома. Юноши приводили в отчий дом будущую супругу.

Хлеб с медом СС0

Что нельзя делать 19 октября

Запрещено лениться, иначе в будущем человека будут ждать несчастья.

Нельзя тратить время на пустые разговоры и посиделки, особенно девушкам — жениха спугнут.

Не стоит отказывать в милостыне нуждающимся — а то самих постигнет бедность.

Не рекомендуется тратить деньги понапрасну — Фома не поощряет расточительных.

Не стоит показывать свои запасы и накопления чужим людям – могут сглазить.

Хлеб, буханка, сдоба. pixabay.com/

Приметы Фомы-хлебника