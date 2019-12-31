Запоминающиеся поздравления с Новый годом-2020 в смс, стихах и прозе

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою,

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!