Запоминающиеся поздравления с Новый годом-2020 в смс, стихах и прозе

Поздравления с Новым годом в стихах
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою,
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты,
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты!
Желаю сказочного года
Без бед, болезней и помех!
Готовьтесь к новым поворотам
На неожиданный успех.
Пусть только радостные лица
Вас дома будут окружать,
И давняя мечта свершится,
Не заставляя долго ждать!
Поздравления с Новый годом 2020 в прозе
Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом году всё получится, и задуманное сбудется!
Пусть светлый новогодний праздник войдёт в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод улыбнуться и всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!
Желаю, чтобы новогодняя сказка подарила тебе много чудесных мгновений и исполнила все желания! Улыбайся и получай наслаждение от жизни! Пусть твое сердце всегда будет наполнено любовью, счастьем и добром!
Поздравления с Новым годом-2020 для смс
Желаю вам на Новый год,
Чтоб увеличился доход,
Чтобы отлично вам жилось,
И все чтоб в жизни удалось!
Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!
В Новый год легко поверить
В волшебство и чудеса.
Пусть они все станут явью!
Радость пусть зажгут в глазах!