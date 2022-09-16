Запоры у скорпионов: по 10 трлн зимбабвийских долларов получили лауреаты «шнобелевки»

Трансляцию церемонии провели онлайн из-за пандемии.

Призы лауреаты получили по электронной почте. Это вышедшая из оборота купюра в 10 трлн зимбабвийских долларов.

Двое биологов из Бразилии и Колумбии получили «шнобелевки» за изучение влияния запора на способность скорпионов к спариванию. Японская группа исследователей узнала, как правильно поворачивать ручку двери. Группа ученых следила, как утята плывут за мамой-уткой. Ну и, естественно, подобные изыскания множества ученых из разных стран мира.

О премии

Премия учреждена в 1991 году. Присуждается «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься».

Алтайский след

Между тем Шнобелевская премия-2012 досталась российским ученым за разработку, начатую 30 лет назад еще на НПО «Алтай».

Специалисты из компании SKN из города Снежинска Челябинской области были удостоены награды за разработку технологии, позволяющей превратить старую взрывчатку в алмазы.

Известно, что еще в 1982 году первые попытки синтеза наноразмерных алмазов таким методом предпринимались в НПО «Алтай» (ныне Федеральный научно-производственный центр «Алтай»). В 1984 году стало понятно, что технология имеет перспективы, и разработки перевели в разряд закрытых, а в 1985 году заработала первая производственная линия, выпускавшая до двух тонн наноалмазов в год.

SKN удостоилась Шнобелевской премии мира только потому, что производит наноалмазы взрывным методом из старых советских боеприпасов.