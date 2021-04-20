21 апреля
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Жизнь

Заправлены в планшеты космические карты: Россия приступила к строительству собственной орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о первых этапах работы по созданию собственной космической станции.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации „Энергия“ поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о планах РФ создать свою орбитальную станцию после 2024 года и возможном выходе из программы МКС, пишет bfm.ru.

В октябре 2020 года появились некоторые подробности о Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которую «Роскосмос» планирует создать после 2030 года.

Российская станция будет отличаться от МКС в первую очередь наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса. Так с нее можно будет наблюдать большую часть территории РФ.

Конструкция будущей станции будет похожа на российскую станцию «Мир», которая функционировала с 1986 по 2001 годы. Планируется, что в ее состав войдут пять модулей: базовый, целевой производственный, склад, модуль-платформа и коммерческий.

Последний предназначен для размещения четырех туристов. Там установят два больших иллюминатора и проведут WiFi.

Конструкцию будут выводить на орбиту ракетами-носителями «Ангара-А5» с космодрома Плесецк или Восточный. А соберут ее на базе научно-энергетического модуля МКС, который еще не построен.

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