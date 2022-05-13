Запрет русской культуры на Западе поддержал Сергей Шнуров

Певец, музыкант и основатель группы «Ленинград» считает, что русскую культуру на Западе надо запрещать. Об этом он заявил в передаче «Белый шум» на YouTube, передают « Известия ».

Знаменитость утверждает: запрет Запада на культуру России вызывает к ней еще большее любопытство.

«Есть один огромный плюс. Если что-то начинают запрещать, к этому проявляется очень мощный интерес. Поэтому я считаю, что русскую культуру надо запрещать», — сказал Шнуров.

Он уверен, что «отменить» следует Чехова, Достоевского, Бродского и Толстого: «И сразу будет невероятный интерес к русской культуре».

Также о запрете высказался актер и режиссер Владимир Машков.

Он прокомментировал, как театр может помочь людям пережить «такое непростое время».