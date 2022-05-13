Запрет русской культуры на Западе поддержал Сергей Шнуров

Знаменитость утверждает: запрет Запада на культуру России вызывает к ней еще большее любопытство.
«Есть один огромный плюс. Если что-то начинают запрещать, к этому проявляется очень мощный интерес. Поэтому я считаю, что русскую культуру надо запрещать», — сказал Шнуров.
Он уверен, что «отменить» следует Чехова, Достоевского, Бродского и Толстого: «И сразу будет невероятный интерес к русской культуре».
Также о запрете высказался актер и режиссер Владимир Машков.
Он прокомментировал, как театр может помочь людям пережить «такое непростое время».
«А театр и был задуман для того, чтобы быть с людьми в самые разные и в самые сложные моменты жизни. Когда нет места для каких-то чувств, кроме, допустим, страха, который парализует человека и не дает ему жить. Бесспорно, в театре можно получить маленький ключ к надежде, вере и, в итоге, — к любви», — заявил Машков.