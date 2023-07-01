Запустили завод, улетели на волю и приютили из канализации. 10 хороших событий, которые произошли в июне

Алтайский спасатель вызволил котенка, упавшего в канализацию. Прохожие услышали мяуканье из канализационного люка и сообщили об этом спасателям, которые приехали на другой вызов. Один из мужчин спустился туда и достал измученное животное. Он назвал котенка Дымчик и забрал его к себе домой, жить. Сейчас кроха идет на поправку.
В Алтайском биосферном заповеднике готовят к дикой природе двух спасенных медвежат-сирот. Их уже перевели в вольер — это новый этап перед выпуском на волю. Медвежатам еще предстоит долгая реабилитация: сотрудники заповедника формируют у них навыки выживания. После этого их выпустят в прителецкой тайге.
Сельхозпредприятие «Алтайские луга» в Смоленском районе открыло новый маслосырзавод. Там будут производить молоко, сметану, кефир, йогурты, ряженки и сыры. В будущем предприятие планирует выпускать премиум-мороженое.
Алтайский краеведческий музей в честь 200-летнего юбилея открыл выставочный проект “200+”. Посетителям предлагают оглянуться на два века назад, познакомиться с историей музея и его самыми-самыми экспонатами.
На базарных прилавках Барнаула появилась первая лесная земляника. Точкой притяжения стала площадь Спартака. Стакан дикой ягоды стоит 300-350 рублей. Также на прилавках полно огородной клубники, а еще можно купить грибы, молодые шишки и папоротник.
В барнаульской “Титов Арене” уже смонтировали крупнейшую в истории региона художественную экспозицию “Сибирь — XIII”, которая открывается 5 июля. Гостей ждет не только огромная выставка 1500 лучших произведений искусства Сибири за последние пять лет, но и бесплатные экскурсии и мастер-классы — по каллиграфии, живописи, аэрографии и скульптуре.
На трассе «Барнаул — Рубцовск» перевернулся и загорелся КАМАЗ. Водитель не мог выбраться. К счастью, его заметил мимо проезжавший бывший пожарный — Евгений Фатьянов. Он вызвал ДПС и МЧС, а сам взял огнетушитель и ринулся на помощь. Фатьянов помог водителю выбраться и сам потушил огонь под кабиной авто.
«Ну, хоть прошлое вспомнил», — улыбнулся ветеран пожарной охраны, когда все закончилось.
Молодых соколов-балабанов выпустили на свободу в парке «Предгорья Алтая». Птиц долго готовили к этому моменту и место выбрали не случайно: именно здесь наиболее благоприятные условия для быстрой адаптации соколов. Две птицы родились в питомнике «Тайгун», а одну привезли из питомника «Алтай-Фалькон». И да, за парком следят специалисты.
Пожарные в Кош-Агаче спасли кота Леопольда, который два дня просидел на столбе, куда сам забрался, но слезть не смог. Спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись к коту и спустили его на землю. Хозяйка Леопольда была растрогана до слез.
В барнаульском Доме купца Морозова впервые за всю его историю открылась выставка картин: иллюстраций и акварелей. Собственник особняка, Владимир Куликов, давно хотел обустроить здесь арт-пространство, но сначала занялся реставрацией особняка. Теперь его задумка приобрела материальные очертания.