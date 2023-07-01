1 июля
﻿
Жизнь

Запустили завод, улетели на волю и приютили из канализации. 10 хороших событий, которые произошли в июне

Может погода в июне и не лучшая, зато Altapress.ru собрал самые добрые события, которые успели случиться в этом месяце: о спасении кошек, открытии выставки, производстве новых сыров и не только.

Три сокола выпустили в природу.
Три сокола выпустили в природу.
Минприроды Алтайского края
1

Алтайский спасатель вызволил котенка, упавшего в канализацию. Прохожие услышали мяуканье из канализационного люка и сообщили об этом спасателям, которые приехали на другой вызов. Один из мужчин спустился туда и достал измученное животное. Он назвал котенка Дымчик и забрал его к себе домой, жить. Сейчас кроха идет на поправку.

Спасение котенка из канализационного люка.
Спасение котенка из канализационного люка.
Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
2

В Алтайском биосферном заповеднике готовят к дикой природе двух спасенных медвежат-сирот. Их уже перевели в вольер — это новый этап перед выпуском на волю. Медвежатам еще предстоит долгая реабилитация: сотрудники заповедника формируют у них навыки выживания. После этого их выпустят в прителецкой тайге.

Медвежата-сироты в Алтайском биосферном заповеднике.
Медвежата-сироты в Алтайском биосферном заповеднике.
vk.com/altzapovednik
3

Сельхозпредприятие «Алтайские луга» в Смоленском районе открыло новый маслосырзавод. Там будут производить молоко, сметану, кефир, йогурты, ряженки и сыры. В будущем предприятие планирует выпускать премиум-мороженое.

Маслосырзавод &quot;Алтайские луга&quot;.
Маслосырзавод "Алтайские луга".
Екатерина Карзова
4

Алтайский краеведческий музей в честь 200-летнего юбилея открыл выставочный проект “200+”. Посетителям предлагают оглянуться на два века назад, познакомиться с историей музея и его самыми-самыми экспонатами.

Открытие выставки &quot;Музей. 200 &quot; в Краеведческом музее.
Открытие выставки "Музей. 200 " в Краеведческом музее.
Дмитрий Лямзин
Открытие выставки &quot;Музей. 200 &quot; в Краеведческом музее.
Открытие выставки "Музей. 200 " в Краеведческом музее.
Дмитрий Лямзин
5

На базарных прилавках Барнаула появилась первая лесная земляника. Точкой притяжения стала площадь Спартака. Стакан дикой ягоды стоит 300-350 рублей. Также на прилавках полно огородной клубники, а еще можно купить грибы, молодые шишки и папоротник.

Базар на площади Спартака.
Базар на площади Спартака.
Анна Зайкова
6

В барнаульской “Титов Арене” уже смонтировали крупнейшую в истории региона художественную экспозицию “Сибирь — XIII”, которая открывается 5 июля. Гостей ждет не только огромная выставка 1500 лучших произведений искусства Сибири за последние пять лет, но и бесплатные экскурсии и мастер-классы — по каллиграфии, живописи, аэрографии и скульптуре.

Подготовка к открытию выставки &quot;Сибирь - XIII&quot;.
Подготовка к открытию выставки "Сибирь - XIII".
Павел Запруднов.
7

На трассе «Барнаул — Рубцовск» перевернулся и загорелся КАМАЗ. Водитель не мог выбраться. К счастью, его заметил мимо проезжавший бывший пожарный — Евгений Фатьянов. Он вызвал ДПС и МЧС, а сам взял огнетушитель и ринулся на помощь. Фатьянов помог водителю выбраться и сам потушил огонь под кабиной авто.

Ветеран пожарной службы Евгений Фатьянов.
Ветеран пожарной службы Евгений Фатьянов.
vk.com/rubtsovskinfo

«Ну, хоть прошлое вспомнил», — улыбнулся ветеран пожарной охраны, когда все закончилось.

8

Молодых соколов-балабанов выпустили на свободу в парке «Предгорья Алтая». Птиц долго готовили к этому моменту и место выбрали не случайно: именно здесь наиболее благоприятные условия для быстрой адаптации соколов. Две птицы родились в питомнике «Тайгун», а одну привезли из питомника «Алтай-Фалькон». И да, за парком следят специалисты.

Три сокола выпустили в природу.
Три сокола выпустили в природу.
Минприроды Алтайского края
9

Пожарные в Кош-Агаче спасли кота Леопольда, который два дня просидел на столбе, куда сам забрался, но слезть не смог. Спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись к коту и спустили его на землю. Хозяйка Леопольда была растрогана до слез.

Пожарные на Алтае спасли кота.
Пожарные на Алтае спасли кота.
Комитет ГОЧС и ПБ Республики Алтай
10

В барнаульском Доме купца Морозова впервые за всю его историю открылась выставка картин: иллюстраций и акварелей. Собственник особняка, Владимир Куликов, давно хотел обустроить здесь арт-пространство, но сначала занялся реставрацией особняка. Теперь его задумка приобрела материальные очертания.

Иллюстрации Юрия Гребенщикова к книге Вадима Климова о Достоевском.
Иллюстрации Юрия Гребенщикова к книге Вадима Климова о Достоевском.
Altapress.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость