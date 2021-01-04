«Запустите бумеранг добра». Астрологический прогноз на 4−10 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 января. Кому прислушиваться к внутреннему голосу, кому — к коллеге, а кому самому раздавать советы, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Счастье. Свобода. Девушка. CC0

Овен

Этот знак захлестнет волна романтики и влюбленности. Вы будете магнитом для противоположного пола. Поверьте в себя — блистайте, сияйте и радуйте всех своим очарованием. Таких, как вы, не найти во Вселенной.

Телец

Тельцам нужно прислушаться к внутреннему голосу. Ждите неприятного сюрприза, если почувствуете неладное заранее. Судьба предоставит урок, который необходимо пройти, чтобы стать лучше и сделать свою жизнь прекраснее.

Близнецы

Вам стоит обратить внимание на людей, которые выполняют незаметную работу. Пообщайтесь с ними и поблагодарите за то, как много важного и нужного они делают и как сильно влияют на вашу жизнь каждый день.

Рак

Раков на этой неделе ждет серьезный разговор. Постарайтесь проявить всю свою дипломатичность и человеколюбие. Для того, чтобы достойно выйти из ситуации, порой достаточно внимательно и чутко выслушать оппонента. Может быть, стоит сделать именно это? Наберитесь терпения, и у вас точно все получится.

Спектакль «Волшебник Изумрудного города» в музыкальном театре. Анна Зайкова.

Лев

Львы найдут храбрость — и для этого не нужно идти к мудрому Гудвину. Вам придется посмотреть в лицо своим страхам. Будьте готовы узнать о себе что-то неприятное. Но поверьте, что это очень сильно изменит вас в лучшую сторону. Нет никакого смысла обижаться на стрелку компаса, которая показывает не туда, куда вы хотите идти.

Дева

Девам на этой неделе придется столкнуться с растерянностью и непониманием как жить и куда двигаться дальше. И это очень хороший шанс начать новую жизнь. Все может начаться с мелочей. Пойти на работу другим, непривычным путем или отправиться в новый магазин. В любом случае это расширит границы и выведет вас из зоны комфорта.

Весы

Вам предстоит серьезный разговор с родственниками. Вспомните, о чем не могли с ними договориться или о чем приходилось молчать. Это неделя очень хороша для примирения и прощения. Постарайтесь сделать для этого все возможное и тогда увидите, сколько вы себе накрутили и напридумывали.

Скорпион

Скорпионам следует присмотреться к новым возможностям в плане карьеры или смены работы. Может быть, вы уже готовы идти дальше? Подумайте, распланируйте все, и новое предложение обязательно появится.

Стрелец. pixabay.com.

Стрелец

Стрельцам стоит задуматься о самых сокровенных желаниях. Потому что на этой неделе у вас может сбыться все, даже самое невозможное. Не бойтесь мечтать и фантазировать. Ведь вы способны на многое.

Козерог

Козерогам стоит быть более внимательным к дельным советам и предложениям. Похоже, вы что-то упускаете и замечание, сказанное со стороны, сможет спасти положение. Уберите на этой неделе свое высокомерие и консерватизм и вспомните, как с любопытством и интересом вы изучали в юности что-то новое. Запомните ощущение и начните жить с ним.

Водолей

Водолеям стоит обратить внимание на свою вторую половинку. Возможно, вы увлеклись своими интересами и мечтами, забыв о том, кто рядом с вами. Поинтересуйтесь, о чем мечтает, что хочет ваш любимый человек. Скорее всего, он несчастен из-за мелочи, которую вы с легкостью можете обеспечить!

Рыбы

Рыбам стоит оглядеться вокруг: может быть, кто-то близкий нуждается в вашей помощи! Станьте чудом, тем более, что для вас это не будет стоить больших усилий. И этот бумеранг добра и счастья вернётся к вам с удвоенным эффектом в самый неожиданный момент. Позвольте Вселенной вас удивить.

Вселенная. Космос. СС0