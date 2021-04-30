Зарплаты руководства зоопарка оказались самыми высокими среди культурных мест Новосибирска

Среднемесячная зарплата директора зоопарка Андрея Шило в 2020 году составила 149 тыс. рублей.

«Заместитель по науке Ольга Шило получала 132 тысячи рублей в месяц, другие замы — от 87 тысяч до 119 тысяч. Руководство зоопарка оказалось самым высокооплачиваемым среди учреждений и предприятий департамента», — отмечает издание.

На втором месте по уровню зарплаты оказалась руководитель «Городской дирекции творческих программ» — 142 тыс. рублей в месяц.

Более 131 тыс. рублей ежемесячно получала директор детской школы искусств № 24 «Триумф».

В первую десятку также попали директор Культурно-досугового центра (118 тысяч рублей) и директор центра технадзора и развития материально-технической базы учреждений департамента (110 тысяч).

Всего 18 новосибирских руководителей в 2020 году получали зарплаты свыше 100 тыс. рублей, из которых 10 трудятся в спортивных учреждениях.

Ранее в центре скандала оказалась чиновница из Дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса — у нее спросили, в чем инновационность «дорогих» визитов Деда Мороза к детям.