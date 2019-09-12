Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Зарядье» в руинах: в разрушенном барнаульском особняке предлагают сделать парк

«Жириновцы» предлагают властям смыть позор после сноса усадьбы купца Михайлова в Барнауле и устроить зеленую зону в руинах особняка Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Это могло бы быть оригинальным местом для экскурсий, полагают в алтайском отделении ЛДПР.

Дом купца Поскотинова в Барнауле.
Дом купца Поскотинова в Барнауле.
www.instagram.com/grad.i.ent/

С инициативой выступил руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Алексей Скосырский. Он считает, что нужно отреставрировать и укрепить старинные стены, а внутри можно разбить мини-парк с прозрачной крышей и редкими растениями.

«Недавно Барнаул опозорился перед всей страной, когда против воли народа снесли усадьбу купца Михайлова. У города есть шанс исправиться! Природа и время сделали свое дело — и мы можем это красиво обыграть! Обустроить зеленую зону внутри столетних стен. Это будет по-настоящему оригинальное место для отдыха и туристических экскурсий, что-то вроде московского „Зарядья“. Парк, как вы помните, тоже построили в историческом районе столицы», — прокомментировал Алексей Скосырский.

Так партийцы отреагировали на снимки, которые опубликовал фотограф под ником grad.i.ent. С высоты видно, что внутри ветхого здания все очень сильно заросло и образовалась своя «экосистема».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость