«Зарядье» в руинах: в разрушенном барнаульском особняке предлагают сделать парк

«Жириновцы» предлагают властям смыть позор после сноса усадьбы купца Михайлова в Барнауле и устроить зеленую зону в руинах особняка Поскотинова на ул. Мало-Олонской, 21. Это могло бы быть оригинальным местом для экскурсий, полагают в алтайском отделении ЛДПР.

С инициативой выступил руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Алексей Скосырский. Он считает, что нужно отреставрировать и укрепить старинные стены, а внутри можно разбить мини-парк с прозрачной крышей и редкими растениями.

«Недавно Барнаул опозорился перед всей страной, когда против воли народа снесли усадьбу купца Михайлова. У города есть шанс исправиться! Природа и время сделали свое дело — и мы можем это красиво обыграть! Обустроить зеленую зону внутри столетних стен. Это будет по-настоящему оригинальное место для отдыха и туристических экскурсий, что-то вроде московского „Зарядья“. Парк, как вы помните, тоже построили в историческом районе столицы», — прокомментировал Алексей Скосырский.

Так партийцы отреагировали на снимки, которые опубликовал фотограф под ником grad.i.ent. С высоты видно, что внутри ветхого здания все очень сильно заросло и образовалась своя «экосистема».