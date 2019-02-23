Засчитывается ли служба в армии в стаж при досрочном оформлении пенсии?

В соответствии с ч. 1.2 ст. 8 ФЗ «О страховых пенсиях» мужчинам и женщинам, имеющим стаж не менее 42 и 37 лет соответственно, страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 и 55 лет.

Согласно ч. 9. ст. 13 ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж вышеупомянутых лиц, указанных включаются периоды работы или иной деятельности, предусмотренные ч. 1 ст. 11 (периоды официального трудоустройства на территории РФ) и п. 2 ч. 1 ст. 12 того же закона (период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности).

Таким образом, период прохождения военной службы при исчислении стажа в вашем случае не засчитывается.