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Жизнь

Засчитывается ли служба в армии в стаж при досрочном оформлении пенсии?

Читатель altapress.ru Александр Федотов обратился в редакцию с вопросом: «В ПФР при оформлении пенсии по достижении стажа 42 года мне сказали, что служба в армии не засчитывается в стаж. А в статье 12 закона № 400-ФЗ „О страховых пенсиях“ говорится, что засчитывается. Кто все-таки прав?»

Армия.
Армия.
Михаил Хаустов

В Отделении ПФР по Алтайскому краю ответили:

В соответствии с ч. 1.2 ст. 8 ФЗ «О страховых пенсиях» мужчинам и женщинам, имеющим стаж не менее 42 и 37 лет соответственно, страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 и 55 лет.

Согласно ч. 9. ст. 13 ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж вышеупомянутых лиц, указанных включаются периоды работы или иной деятельности, предусмотренные ч. 1 ст. 11 (периоды официального трудоустройства на территории РФ) и п. 2 ч. 1 ст. 12 того же закона (период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности).

Таким образом, период прохождения военной службы при исчислении стажа в вашем случае не засчитывается.

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