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Жизнь

Засчитывают ли сверхурочную работу при начислении надбавки к пенсии?

В редакцию в altapress.ru обратился пенсионер из Троицкого района Николай Чернов с вопросом о включении переработки в стаж. Мужчина трудился сверх нормы более 15 лет, но при этом ему не хватило двух лет до 30 — именно столько времени нужно отработать в сельской местности, чтобы получить 25% прибавку к пенсии.

Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство.
Михаил Хаустов

«Мне 65 лет, инвалид II группы, живу и прописан в селе. Работал, пока было здоровье. Колхоз развалился, стаж прервался, не хватает до 30 лет два года, хотя я работал в ИП, но налоговая отписала, что страховых взносов не было. В моей трудовой зафиксированы переработки свыше 270 дней в разные годы. Можно ли эти переработки включить в счет не хватающих двух лет?», — рассказал мужчина.

В отделении ПФР по Алтайскому краю ответили:

Исчисление стажа работы в сельском хозяйстве производится в календарном порядке. При подтверждении стажа работы в сельском хозяйстве применяются правила № 1015, утвержденные постановлением правительства. В соответствии с п. 11 этих правил документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка.

Годы, в течение которых гражданин являлся членом колхоза, но не выработал установленный минимум трудового участия (независимо от причины), засчитываются в страховой стаж как полные календарные годы.

Включение в стаж более календарного года в случае, если член колхоза работал больше установленного минимума, не предусмотрено.

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