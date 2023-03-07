7 марта
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Жизнь

Застрявшая карета скорой помощи везла беременную женщину — подробности инцидента в Бийске

Стали известны подробности инцидента с каретой скорой помощи, застрявшей в снегу в Бийске 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altairegion22.ru

Вечером 5 марта в Бийске скорая помощь срочно доставляла беременную женщину в родильное отделение ЦГБ.

Машина с пациенткой не смогла выехать со двора, так как увязла в снежной каше. Выбраться самостоятельно не получилось, и медики обратились к спасателям.

«Станция скорой медицинской помощи Бийска благодарит сотрудников 21 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, которые пришли на помощь в трудный момент», — сообщили в ведомстве.

Беременную женщину доставили в больницу своевременно.

Ранее в алтайском селе скорая не доехала к пациенту из-за неочищенной дороги.

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