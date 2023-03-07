Вечером 5 марта в Бийске скорая помощь срочно доставляла беременную женщину в родильное отделение ЦГБ.
Машина с пациенткой не смогла выехать со двора, так как увязла в снежной каше. Выбраться самостоятельно не получилось, и медики обратились к спасателям.
«Станция скорой медицинской помощи Бийска благодарит сотрудников 21 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, которые пришли на помощь в трудный момент», — сообщили в ведомстве.
Беременную женщину доставили в больницу своевременно.
Ранее в алтайском селе скорая не доехала к пациенту из-за неочищенной дороги.