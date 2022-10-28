Зато мягко: дорожники в Барнауле уложили асфальт на листья и мусор

Народный фронт показал видео, на котором дорожники укладывают асфальт в ливень на листья и мусор.

Судя по видео, дорожные работы проводили 27 октября.

«Когда в Барнауле идет ливень, на отдельно взятой улице Никитина дождя и луж не может быть, их дорожные рабочие как опытные фехтовальщики лопатами отбивают», — пошутили участники Народного фронта.

В ОНФ указали, что дорожники нарушили ГОСТ Р58831−2020, который содержит требования к «устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях».

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