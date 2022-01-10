Затонувший более 300 лет назад «корабль-призрак» обнаружили на Великих озерах

В США обнаружили обломки корабля «Грифон», затонувшего почти 343 года назад на Великих озерах, сообщает Daily Express .

Судно исчезло в 1679 году при доставке груза ценных мехов через озеро Мичиган. По данным издания, пропажа «Грифона» стала одной из самых известных «морских» загадок Америки.

Ученые установили — обнаруженные в озере Мичиган в предыдущие годы обломки принадлежат именно затонувшему кораблю, пишет Газета.Ru. По их данным, судно потерпело крушение из-за многодневного шторма.

Ранее ученые впервые исследовали корабль-призрак, затонувший в XIX веке. Британские судна «Террор» и «Эребус» бесследно исчезли во время экспедиции Франклина в 1845—1847.

Долгое время считалось, что корабли потерпели крушение. В 2016 году они были найдены на дне канадского залива Куин-Мод в целости. Судьба 129 членов экипажа остается неизвестной.

Археологи с помощью беспилотника впервые смогли попасть внутрь «Террора». Они детально изучили 20 помещений (почти 90% нижней палубы).