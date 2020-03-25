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Жизнь

«Затвориться в домашних кельях»: алтайские православные врачи объяснили, за что человечеству Covid-19

Столь масштабное событие как пандемия коронавируса, невозможно без участия бога, считают православные врачи. Свою версию происходящего они опубликовали на сайте алтайского отделения общества православных врачей России имени святого Луки.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

По мнению священнослужителей, очевидно, что совпавшая по времени с периодом Великого поста, «новая чума» служит предупреждением всему человечеству.

«Наш мир сегодня называют пострелигиозным, потому как вера Бога значительно уступила место человекоцентричности. Похоже, Господь напомнил людям, что они забыли о по-настоящему важном — заботе о душе». — говорится на сайте.

Таким образом, по мнению православных докторов, бог напомнил людям о том, что жизнь на земле носит временный характер, несмотря на высочайший уровень развития технологий и медицины.

«Господь дал возможность через карантинные меры государственного уровня затвориться в домашних кельях, уделить время молитве и заботе о близких. Через потрясение мирового уровня Бог пытается достучаться до наших огрубевших сердец», — считают в организации.

Ранее известный вирусолог рассказал, можно ли целовать иконы во время вспышки коронавируса.

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