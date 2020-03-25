«Затвориться в домашних кельях»: алтайские православные врачи объяснили, за что человечеству Covid-19

По мнению священнослужителей, очевидно, что совпавшая по времени с периодом Великого поста, «новая чума» служит предупреждением всему человечеству.
«Наш мир сегодня называют пострелигиозным, потому как вера Бога значительно уступила место человекоцентричности. Похоже, Господь напомнил людям, что они забыли о по-настоящему важном — заботе о душе». — говорится на сайте.
Таким образом, по мнению православных докторов, бог напомнил людям о том, что жизнь на земле носит временный характер, несмотря на высочайший уровень развития технологий и медицины.
«Господь дал возможность через карантинные меры государственного уровня затвориться в домашних кельях, уделить время молитве и заботе о близких. Через потрясение мирового уровня Бог пытается достучаться до наших огрубевших сердец», — считают в организации.
Ранее известный вирусолог рассказал, можно ли целовать иконы во время вспышки коронавируса.