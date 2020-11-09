«Затяните пояса». Астрологический прогноз на 9−15 ноября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю со 9 по 15 ноября. Кому трудиться до седьмого пота, кому подниматься по карьерной лестнице, а кому идти на любовные подвиги, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

Вы будете блистать своей романтичностью и обходительностью. Перед Овнами падут все крепости, главное, не забудьте вооружиться цветами и конфетами или прекрасным платьем и обворожительной улыбкой.

Телец

Тельцы в полной мере испытают комфорт и удовольствие от жизни. Устройте праздник или внеочередной отпуск, насладитесь прекрасными солнечными деньками, первым пушистым снегом и теплым какао под пледом.

Близнецы

Вам на этой неделе будут подвластны любые новые свершения. Усилия и стремления не пропадут даром. Двигайтесь к цели с энтузиазмом, и все обязательно получится. Главное, чтобы вами двигала жажда нового, а не меркантильность.

Рак

Раки будут блистать красноречием и ораторскими навыками, они смогут убедить в своей правоте кого угодно. Но не будьте слишком болтливы, иначе покажетесь занудой или нытиком.

Речь. unsplash.com

Лев

Львы на этой неделе снова царствуют, вы —в центре внимания. Помните, что границы ваших возможностей шире зоны комфорта, не бойтесь рисковать.

Дева

Наступает период планирования и путешествий. Чем подробнее и красочнее вы все продумаете, тем быстрее и точнее это исполнится. Старайтесь как можно больше времени проводить наедине с собой.

Весы

Эта неделя — время для получение желаемого. Ваши потребности реализуются быстрее, чем вы о них подумаете. Не бойтесь мечтать, радоваться достижениям и двигаться к новым целям.

Скорпион

У Скорпионов период благоприятного продвижения по карьерной лестнице. Вы красноречивы и эффективны — начальство не оставит это без внимания и даст дорогу для реализации.

Работа в офисе. pixabay.com

Стрелец

Удачное время для духовных поисков. Изучайте святыни, посещайте места силы, общайтесь с мудрыми и талантливыми людьми. Так вы найдете в себе новые силы и получите вдохновение.

Козерог

У Козерогов наступает неделя ясновидения и интуиции. Доверьтесь чувствам и внутреннему голосу и вы удивитесь, насколько это сделает жизнь проще.

Водолей

Романтика ворвется в жизнь Водолеев. Старайтесь проводить как можно больше времени со своей половинкой. Так вы сможете существенно наладить отношения и сделать их нежными и трепетными.

Рыбы

Рыбам стоит затянуть пояса и больше времени уделять работе. Станьте более активными и трудолюбивыми, и результат в виде премии или новой должности не заставит себя ждать.