Завершается неделя преподобной Марии Египетской. Что можно есть в другие дни Великого поста

Питание в пятую неделю Великого поста ничем не отличается от четвертой. В нечетные дни православные придерживаются сухоядения, в четные готовят овощи и крупы на воде, а в выходные — балуют себя горячими блюдами с небольшим добавлением растительного масла, указывает Газета.Ru.

22–28 апреля: Неделя ваий, Вход Господень в Иерусалим

Шестая неделя Великого поста приближает светлый праздник Пасхи.

Как и в предыдущие две седмицы, понедельник, среда и пятница отведены под сухоядение — постную пищу без термической обработки, а во вторник и четверг разрешены горячие блюда без масла.

Рацион в выходные на шестой неделе Великого поста разнообразнее предыдущих седмиц — 27 апреля, в Лазареву субботу, можно есть не только горячую пищу с растительным маслом, но и рыбную икру, а 28 апреля, в Вербное воскресенье, церковный календарь разрешает рыбу и красное сухое вино.

Что нельзя делать на Страстной неделе

Несмотря на наличие строгой диеты, Великий пост и Страстная неделя не сводятся только к ограничениям в пище.

Последняя неделя поста для верующих — это время глубокого покаяния и анализа собственной жизни. В этот период важно сосредоточиться на духовных, а не физических аспектах подготовки к Пасхе.

Самое главное правило, которое верующие соблюдают на Страстной седмице — уделять внимание молитве и помощи ближним, а не развлечениям и бытовой суете.

В этот период нельзя поддаваться зависти, обидам и раздражению.

По православным канонам, Великий пост начинается сразу после Масленицы и длится 48 дней (в 2024 году он начался 18 марта и оканчивается 4 мая).

Смысл Великого поста — духовное очищение и подготовка к светлому празднику Пасхи.

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