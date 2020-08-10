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10 августа
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Жизнь

Заядлый рыбак поймал 24-килограммовую форель и побил рекорд

Житель американского штата Юта поймал огромную форель и побил установленный 32 года назад рекорд штата, сообщает ABC 12.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Мужчина во время рыбалки на водохранилище Пылающего ущелья выловил озерную форель весом 24 килограмма. Эта рыба побила установленный в 1988 году рекорд штата, когда была выловлена 23-килограммовая «рыбка».

Достижение зафиксировано Отделом охраны природных ресурсов штата Юта, пишет Lenta.ru. Рыбак решил оставить форель себе.

Самая тяжелая пойманная озерная форель в мире весила 32 килограмма. Эту рыбу выловили в августе 1995 года в Большом Медвежьем озере на северо-западе Канады.

А вот совсем недавно российские рыбаки поймали в озере «шерстистую» находку. И это отнюдь не рыба.

Находка

В озере Печевалавато (ЯНАО) рыбаки нашли останки шерстистого мамонта в сравнительно неплохом состоянии.

Обнаружив части туловища древнего создания, местные рыбаки снова погрузили их в воду — чтобы не высохли.

После этого глава поселения позвонил специалистам и к озеру прибыли археологи. Они достали все останки — десятки ребер, крупные кости, челюсть и другие фрагменты тела. На некоторых костях даже остались сухожилия.

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