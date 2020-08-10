Заядлый рыбак поймал 24-килограммовую форель и побил рекорд

Мужчина во время рыбалки на водохранилище Пылающего ущелья выловил озерную форель весом 24 килограмма. Эта рыба побила установленный в 1988 году рекорд штата, когда была выловлена 23-килограммовая «рыбка».
Достижение зафиксировано Отделом охраны природных ресурсов штата Юта, пишет Lenta.ru. Рыбак решил оставить форель себе.
Самая тяжелая пойманная озерная форель в мире весила 32 килограмма. Эту рыбу выловили в августе 1995 года в Большом Медвежьем озере на северо-западе Канады.
А вот совсем недавно российские рыбаки поймали в озере «шерстистую» находку. И это отнюдь не рыба.
Находка
В озере Печевалавато (ЯНАО) рыбаки нашли останки шерстистого мамонта в сравнительно неплохом состоянии.
Обнаружив части туловища древнего создания, местные рыбаки снова погрузили их в воду — чтобы не высохли.
После этого глава поселения позвонил специалистам и к озеру прибыли археологи. Они достали все останки — десятки ребер, крупные кости, челюсть и другие фрагменты тела. На некоторых костях даже остались сухожилия.