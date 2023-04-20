20 апреля
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Жизнь

Зайца в центре города заметили барнаульцы

Зверек бегал во дворах, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Кролик. Заяц.
Кролик. Заяц.
открытые источники в интернете

Зайца заметили на ул. Островского. Зверек немного посидел на детской площадке, осмотрелся, а затем быстро убежал в сторону жилых домов.

В комментариях пользователи отметили, что сегодня в городе слишком часто встречают необычных животных. По их словам, ночью на ул. Малахова видели лису.

Утром барнаульцы запечатлели дикую утку, которая гуляла по городу и шипела на горожан. А в алтайском заповеднике заметили неторопливую и уверенную росомаху.

Ранее мы показывали, как маленький ягненок муфлонов резво скачет в барнаульском зоопарке.

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