Здание бывшего Горного училища в Барнауле не удалось продать

Барнаулу не удалось передать в частные руки здание бывшего Горного училища, расположенного на пр. Красноармейском, 21, сообщает "Банкфакс".

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.

Мы уже рассказывали о состоянии Горного училища и показывали, как оно выглядит внутри и снаружи.

Напомним, что это — объект культурного наследия. Его строили около 30 лет – в 1828 году забили часть свай, но после отставки начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова все работы прекратили. Их возобновили после продолжительного перерыва и переработки проекта.

В наше время продать здание хотели за 66 млн рублей.

Как сообщили в Росимуществе, это первый объект культурного наследия (ОКН) федерального значения в России, который вместе с участком хотели приватизировать через аукцион.

Но, как уже стало известно, никому бывшее Горное училище не приглянулось.