Здание бывшего Горного училища в Барнауле не удалось продать

Мы уже рассказывали о состоянии Горного училища и показывали, как оно выглядит внутри и снаружи.
Напомним, что это — объект культурного наследия. Его строили около 30 лет – в 1828 году забили часть свай, но после отставки начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова все работы прекратили. Их возобновили после продолжительного перерыва и переработки проекта.
В наше время продать здание хотели за 66 млн рублей.
Как сообщили в Росимуществе, это первый объект культурного наследия (ОКН) федерального значения в России, который вместе с участком хотели приватизировать через аукцион.
Но, как уже стало известно, никому бывшее Горное училище не приглянулось.