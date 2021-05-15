Зебра переезжает в Барнаул на постоянное место жительства

В Барнаульском зоопарке появится зебра. Животное привезут уже на следующей неделе, сообщил директор парка «Лесная сказка» Сергей Писарев «Алтайской правде».

В среду, 19 мая, животное приедет в Барнаул. Нового питомца привезут из Красноярского зоопарка.

«Буквально сейчас я собрал совещание. Мы решаем, кто поедет в зоопарк Красноярска забирать животное», — сообщил изданию Писарев.

По данным издания, зебре два года, это мальчик. Животное появилось на свет в красноярском зоопарке. Как отметил Сергей Писарев, это один из немногих зоопарков России, где животные хорошо размножаются.

Недавно в Барнаульском зоопарке установили табличку «Здесь будет жить зебра». Однако пока неизвестно, когда горожане смогут увидеть зверя, — обычно прибывших животных помещают в карантин на некоторое время.