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Жизнь

Зебра переезжает в Барнаул на постоянное место жительства

В Барнаульском зоопарке появится зебра. Животное привезут уже на следующей неделе, сообщил директор парка «Лесная сказка» Сергей Писарев «Алтайской правде».

Зебра.
Зебра.
CC0

В среду, 19 мая, животное приедет в Барнаул. Нового питомца привезут из Красноярского зоопарка.

«Буквально сейчас я собрал совещание. Мы решаем, кто поедет в зоопарк Красноярска забирать животное», — сообщил изданию Писарев.

По данным издания, зебре два года, это мальчик. Животное появилось на свет в красноярском зоопарке. Как отметил Сергей Писарев, это один из немногих зоопарков России, где животные хорошо размножаются.

Недавно в Барнаульском зоопарке установили табличку «Здесь будет жить зебра». Однако пока неизвестно, когда горожане смогут увидеть зверя, — обычно прибывших животных помещают в карантин на некоторое время.

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