Зелёный Марафон собрал больше 40 тысяч участников в девяти городах Сибири

Праздник спорта и благотворительности состоялся 1 июня, в День защиты детей. Почти 42 тысячи сибиряков стали участниками Зелёного Марафона, организованного Сбером в девяти городах Сибири. На старт вышли как профессиональные бегуны, так и начинающие спортсмены. И еще больше 20 тысяч человек пришли на праздник в качестве болельщиков.

Самым массовым забег стал в Омске, где на старт вышли 4500 спортсменов. Самым представительным по общему числу участников (и спортсменов и болельщиков) праздник получился в Новосибирске – 8500 участников пришли утром 1 июня на Михайловскую набережную.

Самый массовый детский забег — больше 1100 юных спортсменов — был зафиксирован в Кемерове. Красноярск отметился самым массовым «заходом» — здесь в скандинавской ходьбе соревновались одновременно 210 участников.

Горно-Алтайск и Барнаул отметились массовой явкой болельщиков. Здесь их было кратно больше, чем спортсменов. Томичи же, напротив, сосредоточились на забеге — здесь из 1600 участников праздника 87% приняли участие в забегах.

Этот Зелёный Марафон в Сибири состоялся при поддержке прославленных спортсменов — олимпийских чемпионов. В Кузбассе бегунов заряжала своей энергией трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, в Новосибирске напутствовал спортсменов двукратный олимпийский чемпион в беге на 400 м Владимир Маркин, в Красноярске вместе с участниками забега на старт вышла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

На старт вместе с сибиряками вышли и другие профессиональные спортсмены разного возраста, а также представители власти, общественных организаций, компаний-партнеров Сбера и, конечно, сами сотрудники банка, включая председателя Сибирского банка Сбера Дмитрия Солнцева. Он пробежал самую массовую дистанцию — 4,2 км — в Новосибирске.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбера:

Зелёный Марафон — это праздник здоровья и спорта, в котором сибиряки традиционно принимают участие семьями. В этом году Сбер организовал его в День защиты детей, поэтому марафон приобрёл ещё более яркую составляющую. Важно и то, что проект содержит благотворительную миссию. Вместе с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» в рамках Зелёного Марафона мы собираем средства для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства, которые будут направлены им на помощь.

Собранные благодаря Зелёному Марафону деньги пойдут на оплату индивидуальных занятий детей с квалифицированными педагогами. На данный момент удалось собрать больше 27 млн рублей, что уже вдвое больше, чем в прошлом году. Сбор средств продолжается.

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