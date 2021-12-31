«Зеленый» оливье и жюльен «в домике». ТОП-3 нестандартных рецепта для сытного Нового года

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Оливье с авокадо

Ингредиенты

Для салата

Язык говяжий — 1 штука;

Морковь — 4 штуки;

Картофель — 4 штуки;

Ананас — 1 штука;

Авокадо — 1 штука;

Лук зеленый — 3 «пера»;

Укроп — 2 веточки;

Петрушка — 2 веточки;

Огурец свежий — 1 штука;

Зеленый горошек — 1 банка;

Соль — по вкусу;

Перец черный молотый — по вкусу.

Для майонеза

Яйцо куриное — 5 штук;

Масло оливковое — 200 г;

Уксус белый винный — 30 г;

Дижонская горчица — 50 г;

Соль — по вкусу;

Перец черный молотый — по вкусу.

Авокадо. СС0

Приготовление

Приготовьте майонез для будущего оливье: отделите белки от желтков. Желтки соедините с белым винным уксусом, черным молотым перцем и солью, а затем тщательно взбейте венчиком. В получившуюся смесь тонкой струйкой влейте оливковое масло и еще раз взбейте (но уже блендером) до плотности.

Отправьте майонез в холодильник на 30 минут.

Пришло время «основы» для оливье. Отварите говяжий язык в подсоленной воде, остудите и нарежьте кубиками. То же самое повторите с картофелем.

Очищенное авокадо нарежьте тонкими ломтиками, а ананас — произвольными кусочками. Соедините подготовленные ингредиенты с зеленым горошком, свежим огурцом, нашинкованными зеленым луком, петрушкой и укропом. Заправьте салат майонезом, посыпьте солью и черным молотым перцем. Можно подавать!