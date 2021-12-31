«Зеленый» оливье и жюльен «в домике». ТОП-3 нестандартных рецепта для сытного Нового года

Ингредиенты
- Шпроты в масле — 270 г;
- Яйцо куриное — 2 штуки;
- Лук красный — 1 штука;
- Сырок плавленый — 2−3 штуки;
- Лук зеленый — 4 «пера»;
- Помидор — 1 штука;
- Перец черный — по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Зелень — по вкусу;
- Уксус винный или бальзамический — по вкусу;
- Бальзамик — 1 чайная ложка;
- Хлебцы — для намазывания паштета.
Приготовление
Мелко нашинкуйте очищенный красный лук, а затем залейте его горячей водой с небольшим количеством уксуса. Когда маринад охладится, слейте его.
В большую миску сложите шпроты, предварительно очистив их от хвостиков. К рыбе добавьте зелень, нарезанные кубиками куриные яйца (их, кстати, нужно сварить вкрутую) и плавленые сырки.
Измельчите массу блендером до однородности. Дальше соедините ее с маринованным луком и бальзамиком, посыпьте солью и черным перцем.
Намажьте паштет на хлебцы. Готово!
Ингредиенты
Для салата
- Язык говяжий — 1 штука;
- Морковь — 4 штуки;
- Картофель — 4 штуки;
- Ананас — 1 штука;
- Авокадо — 1 штука;
- Лук зеленый — 3 «пера»;
- Укроп — 2 веточки;
- Петрушка — 2 веточки;
- Огурец свежий — 1 штука;
- Зеленый горошек — 1 банка;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу.
Для майонеза
- Яйцо куриное — 5 штук;
- Масло оливковое — 200 г;
- Уксус белый винный — 30 г;
- Дижонская горчица — 50 г;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление
Приготовьте майонез для будущего оливье: отделите белки от желтков. Желтки соедините с белым винным уксусом, черным молотым перцем и солью, а затем тщательно взбейте венчиком. В получившуюся смесь тонкой струйкой влейте оливковое масло и еще раз взбейте (но уже блендером) до плотности.
Отправьте майонез в холодильник на 30 минут.
Пришло время «основы» для оливье. Отварите говяжий язык в подсоленной воде, остудите и нарежьте кубиками. То же самое повторите с картофелем.
Очищенное авокадо нарежьте тонкими ломтиками, а ананас — произвольными кусочками. Соедините подготовленные ингредиенты с зеленым горошком, свежим огурцом, нашинкованными зеленым луком, петрушкой и укропом. Заправьте салат майонезом, посыпьте солью и черным молотым перцем. Можно подавать!
Ингредиенты
- Шампиньоны — 500 г;
- Сливки жирностью 30% — 300 мл;
- Сыр — 100 г;
- Масло растительное — 5 столовых ложек;
- Слоеное тесто — 1 упаковка;
- Мука — 2 столовых ложки и для посыпания поверхности;
- Слоеное тесто — 1 пачка;
- Лук репчатый — 1 штука;
- Яйцо куриное — 1 штука;
- Петрушка — 3 веточки;
- Орех мускатный молотый — 0,25 чайной ложки;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный свежемолотый — по вкусу.
Приготовление
В небольшой кастрюльке или сотейнике прокалите муку до золотистого цвета. Добавьте к ней мускатный орех, мелко нашинкованную петрушку и соль по вкусу. Влейте в эту смесь 30-процентные сливки. На медленном огне доведите соус до кипения, постоянно помешивая его и не давая образоваться комочкам.
Промытые и высушенные полотенцем грибы нарежьте ломтиками.
На растительном масле в течение 3 минут обжарьте мелко нарубленный лук и дальше всыпьте к нему грибы. Сдобрите массу солью с перцем и еще через 7 минут влейте в нее сливочный соус.
Тушеные грибы с луком разложите по формочкам и посыпьте сыром.
Из раскатанного на муке слоеного теста врежьте квадратики. Ими накройте сыр. Получившиеся «крышечки» смажьте взбитым яйцом.
Запекайте жюльен при 190 градусах 20 минут.