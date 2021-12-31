1 января -16°C
﻿
Жизнь

«Зеленый» оливье и жюльен «в домике». ТОП-3 нестандартных рецепта для сытного Нового года

Чтобы удивить близких и гостей, даже оливье на Новый год можно приготовить по-особенному — с авокадо. Какие еще необычные рецепты украсят праздничный стол — в гастрономической подборке altapress.ru.

Банкет, накрытый стол.
Банкет, накрытый стол.
CC0
1
Паштет из шпрот

Ингредиенты

  • Шпроты в масле — 270 г;
  • Яйцо куриное — 2 штуки;
  • Лук красный — 1 штука;
  • Сырок плавленый — 2−3 штуки;
  • Лук зеленый — 4 «пера»;
  • Помидор — 1 штука;
  • Перец черный — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Зелень — по вкусу;
  • Уксус винный или бальзамический — по вкусу;
  • Бальзамик — 1 чайная ложка;
  • Хлебцы — для намазывания паштета.
Паштет из шпрот.
Паштет из шпрот.
www.kushpo.info/

Приготовление

Мелко нашинкуйте очищенный красный лук, а затем залейте его горячей водой с небольшим количеством уксуса. Когда маринад охладится, слейте его.
В большую миску сложите шпроты, предварительно очистив их от хвостиков. К рыбе добавьте зелень, нарезанные кубиками куриные яйца (их, кстати, нужно сварить вкрутую) и плавленые сырки.
Измельчите массу блендером до однородности. Дальше соедините ее с маринованным луком и бальзамиком, посыпьте солью и черным перцем.
Намажьте паштет на хлебцы. Готово!

2
Оливье с авокадо

Ингредиенты

Для салата

  • Язык говяжий — 1 штука;
  • Морковь — 4 штуки;
  • Картофель — 4 штуки;
  • Ананас — 1 штука;
  • Авокадо — 1 штука;
  • Лук зеленый — 3 «пера»;
  • Укроп — 2 веточки;
  • Петрушка — 2 веточки;
  • Огурец свежий — 1 штука;
  • Зеленый горошек — 1 банка;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Для майонеза

  • Яйцо куриное — 5 штук;
  • Масло оливковое — 200 г;
  • Уксус белый винный — 30 г;
  • Дижонская горчица — 50 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу.
Авокадо.
Авокадо.
СС0

Приготовление

Приготовьте майонез для будущего оливье: отделите белки от желтков. Желтки соедините с белым винным уксусом, черным молотым перцем и солью, а затем тщательно взбейте венчиком. В получившуюся смесь тонкой струйкой влейте оливковое масло и еще раз взбейте (но уже блендером) до плотности.
Отправьте майонез в холодильник на 30 минут.

Пришло время «основы» для оливье. Отварите говяжий язык в подсоленной воде, остудите и нарежьте кубиками. То же самое повторите с картофелем.
Очищенное авокадо нарежьте тонкими ломтиками, а ананас — произвольными кусочками. Соедините подготовленные ингредиенты с зеленым горошком, свежим огурцом, нашинкованными зеленым луком, петрушкой и укропом. Заправьте салат майонезом, посыпьте солью и черным молотым перцем. Можно подавать!

3
Жюльен под слоеной «крышечкой»

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 500 г;
  • Сливки жирностью 30% — 300 мл;
  • Сыр — 100 г;
  • Масло растительное — 5 столовых ложек;
  • Слоеное тесто — 1 упаковка;
  • Мука — 2 столовых ложки и для посыпания поверхности;
  • Слоеное тесто — 1 пачка;
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Яйцо куриное — 1 штука;
  • Петрушка — 3 веточки;
  • Орех мускатный молотый — 0,25 чайной ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный свежемолотый — по вкусу.
Жюльен под &quot;крышечкой&quot;.
Жюльен под «крышечкой».
cookpad.com/

Приготовление

В небольшой кастрюльке или сотейнике прокалите муку до золотистого цвета. Добавьте к ней мускатный орех, мелко нашинкованную петрушку и соль по вкусу. Влейте в эту смесь 30-процентные сливки. На медленном огне доведите соус до кипения, постоянно помешивая его и не давая образоваться комочкам.
Промытые и высушенные полотенцем грибы нарежьте ломтиками.
На растительном масле в течение 3 минут обжарьте мелко нарубленный лук и дальше всыпьте к нему грибы. Сдобрите массу солью с перцем и еще через 7 минут влейте в нее сливочный соус.
Тушеные грибы с луком разложите по формочкам и посыпьте сыром.
Из раскатанного на муке слоеного теста врежьте квадратики. Ими накройте сыр. Получившиеся «крышечки» смажьте взбитым яйцом.
Запекайте жюльен при 190 градусах 20 минут.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость