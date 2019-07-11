Зеленский будет развивать туризм в Чернобыле

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о создании новых туристических маршрутов по Чернобыльской зоне отчуждения, пишет ТАСС. В целом территорию планируют развивать как «туристический объект».

Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе по воде, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют.

Также документ отменит ограничения и запреты, например, относительно видеосъемки. В зоне отчуждения также улучшится мобильная связь и появится возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

Вход в зону не будет полностью свободным. Чиновники и правоохранители обязаны согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет. В случае отказа в визите человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП.

Сталкер в Припяти. CC0

Зеленский считает, что подписанный указ «станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины». По его словам, пора прекратить «отпугивать людей» и сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит», цитирует Зеленского РБК.

Президент уверен, что спрос со стороны иностранных туристов будет, в том числе благодаря сериалу «Чернобыль» и фильму «Сталкер», добавляет RT. Ранее сообщалось, что еще до окончания сериала количество заявок на экскурсии в Чернобыль выросло на 30%.