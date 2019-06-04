Зона отчуждения: сериал «Чернобыль» спровоцировал всплеск турпотока к месту взрыва на АЭС

Директор турфирмы Константин Власов пояснил, что потенциальные клиенты, делая запросы на услуги компании, в последнее время стали ссылаться на сериал «Чернобыль». Людей интересует проверка подлинности определенной информации, изложенной в сценарии.
«После просмотра люди оживляют интерес к былой славе АЭС. Все фанаты компьютерных игр, литературы — им тоже это дает толчок заново поинтересоваться и даже съездить», — пояснил Власов.
По оценке местного гида Стаса Полесского, в мае турпоток в зону отчуждения вырос приблизительно на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет polit.ru.
26 апреля 1986 года произошла крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире — авария на Чернобыльской АЭС.
Страшные цифры Чернобыльской катастрофы
600 000 человек — ликвидаторы Чернобыльской аварии.
31 человек погиб в первые три месяца после катастрофы.
134 человека поражены лучевой болезнью.
200 000 км квадратных составляет территория загрязнения.
240 территорий Киева поместится на загрязненной радиацией территории.
7 млн человек оказались в зоне заражения после того, как радиация распространилась на территории России, Белоруссии и Украины.