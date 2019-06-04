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Жизнь

Зона отчуждения: сериал «Чернобыль» спровоцировал всплеск турпотока к месту взрыва на АЭС

Выход на экраны телесериала «Чернобыль», произведенного американской компанией HBO, спровоцировал всплеск туристического спроса на поездки в зону Чернобыльской АЭС, сообщает «360» со ссылкой на компанию Chernobyl Exclusive Tours.

После чернобыльской катастрофы.
После чернобыльской катастрофы.
Станислав Полесский (vk.com/chernobyl_pripyat)

Директор турфирмы Константин Власов пояснил, что потенциальные клиенты, делая запросы на услуги компании, в последнее время стали ссылаться на сериал «Чернобыль». Людей интересует проверка подлинности определенной информации, изложенной в сценарии.

«После просмотра люди оживляют интерес к былой славе АЭС. Все фанаты компьютерных игр, литературы — им тоже это дает толчок заново поинтересоваться и даже съездить», — пояснил Власов.

По оценке местного гида Стаса Полесского, в мае турпоток в зону отчуждения вырос приблизительно на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет polit.ru.

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире — авария на Чернобыльской АЭС.

Страшные цифры Чернобыльской катастрофы

600 000 человек — ликвидаторы Чернобыльской аварии.

31 человек погиб в первые три месяца после катастрофы.

134 человека поражены лучевой болезнью.

200 000 км квадратных составляет территория загрязнения.

240 территорий Киева поместится на загрязненной радиацией территории.

7 млн человек оказались в зоне заражения после того, как радиация распространилась на территории России, Белоруссии и Украины.

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