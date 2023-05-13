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Жизнь

Земфира* через суд потребовала снять с нее статус иноагента

Певица Земфира Рамазанова* 10 мая подала иск в суд, чтобы оспорить решение Минюста о включении ее в список иноагентов, сообщают РИА Новости.

Земфира.
Земфира.
открытые источники

Минюст России включил артистку в список иностранных агентов в начале февраля этого года.

В ведомстве обосновали свое решение так - Рамазанова* открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против СВО, а также получала поддержку от иностранных источников.

После стало известно, что депутаты Госдумы потребовали отобрать у певицы все имущество, находящееся в России. Поводом стала песня «Родина».

Напомним, что Земфира* уехала из России после начала военной спецоперации.

*Выполняет функции иностранного агента в РФ.

Ранее новосибирское издание "Тайга.Инфо"** и Марию Певчих* признали иноагентами.

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