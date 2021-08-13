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Жизнь

Землетрясение произошло в Кузбассе неподалеку от мощной электростанции

В Кемеровской области после землетрясения обследуют Беловскую ГРЭС, которая ближе всего из энергообъектов находилась к эпицентру, сообщает ТАСС.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали ночью 13 августа в Прокопьевском районе.

«Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда, где находится несколько крупных угледобывающих предприятий», — рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощутили жители шести муниципалитетов — Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска.

По данным оперслужб, жертв и разрушений в результате подземного толчка нет, работа предприятий не останавливалась.

Однако, как уточнили власти расположенного в 65 км от эпицентра Новокузнецка, на всякий случай решили обследовать жилые дома и соцобъекты.

Энергетики осматривают Беловскую ГРЭС — одну из наиболее мощных электростанций в Кузбассе, которая ближе всего из энергообъектов находилась к эпицентру.

Ранее подземный толчок зафиксировали на Алтае в районе Чуйского землетрясения 2003 года.

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