Землетрясение произошло в Кузбассе неподалеку от мощной электростанции

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали ночью 13 августа в Прокопьевском районе.
«Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда, где находится несколько крупных угледобывающих предприятий», — рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки ощутили жители шести муниципалитетов — Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска.
По данным оперслужб, жертв и разрушений в результате подземного толчка нет, работа предприятий не останавливалась.
Однако, как уточнили власти расположенного в 65 км от эпицентра Новокузнецка, на всякий случай решили обследовать жилые дома и соцобъекты.
Энергетики осматривают Беловскую ГРЭС — одну из наиболее мощных электростанций в Кузбассе, которая ближе всего из энергообъектов находилась к эпицентру.
Ранее подземный толчок зафиксировали на Алтае в районе Чуйского землетрясения 2003 года.