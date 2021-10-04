Земля потускнела за последние 30 лет

За последние 30 лет планета Земля потускнела — к такому выводу пришла международная группа ученых.

Исследователи изучили данные, полученные со спутников, а также земное сияние, передает Forbes.

Ученые зафиксировали снижение альбедо на 0,5% за 3 года после 17 лет относительного плато.

Планета тускнеет по причине снижения отражательной способности из-за нагревания океанов и глобального потепления, пишет «Росбалт». Все это происходит из-за уменьшения ярких облаков, отражающих свет над теплой частью Тихого океана.

Ранее планета Нептун приблизилась к Земле на 4,32 млрд км — минимальное расстояние за год — и вступила в противостояние со светилом.

Противостояние небесных тел наблюдается, когда их центры оказываются точно на одной прямой, а Земля находится между планетой и Солнцем.