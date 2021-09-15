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Жизнь

Великое противостояние: планета Нептун приблизилась к Земле

Планета Нептун накануне приблизилась к Земле на 4,32 млрд км — минимальное расстояние за год — и вступила в противостояние со светилом.

Телескоп в Змеиногорском районе.
Телескоп в Змеиногорском районе.
Анастасия Коваленко, altapress.ru

Восьмую планету даже при условии безоблачной погоды можно рассмотреть только в крупный телескоп.

Противостояние небесных тел наблюдается, когда их центры оказываются точно на одной прямой, а Земля находится между планетой и Солнцем.

Яркость планеты на земном небе в дни противостояния составляет +7,8 m (звездной величины), пишет «Росбалт».

Противостояния Нептуна повторяются каждый год с небольшим смещением по датам.

В 2018 году явление происходило 8 сентября; в 2019-м — 10-го; в прошлом году — 12 сентября.

Как отличить планету от звезды?

По стабильности свечения. Звезда мерцает, а планета светит устойчиво, без колебаний.

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