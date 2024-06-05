По прогнозам, 5 июня ожидается геомагнитная буря слабого класса G1. Причиной этого явления стал мощный выброс плазмы на Солнце, который произошёл в ночь на 2 июня и только сейчас достиг нашей планеты.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в среду 5 июня на территории области ожидается магнитное возмущение. Однако после 9 утра магнитосфера должна стабилизироваться.

В этот день метеочувствительные люди могут испытывать такие симптомы как головокружение, тошнота и озноб. Чтобы облегчить свое состояние, рекомендуется больше отдыхать, пить достаточное количество воды, придерживаться правильного питания и проветривать помещения.

Ранее сообщалось, что из-за небывалой солнечной активности россиян накроет опаснейшая магнитная буря.

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