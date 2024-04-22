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Жизнь

Землю накрыла мощная магнитная буря 22 апреля 2024 года. Расписание геоударов

Сегодня, 22 апреля, у метеопатов обострится тревога.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Отмечается, что геомагнитная обстановка будет относительно спокойной.

С полуночи и до 10:00 по мск прогнозируются слабые колебания магнитного поля Земли в два балла.

К середине утра и днем ожидается усиление колебаний до трех баллов. К вечеру активность снова снизится до двух баллов.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Днем метеопаты могут заметить головную, включая мигрени. Специалисты рекомендуют не терпеть даже небольшую боль и сразу же пить болеутоляющее средство. Также поможет массаж и теплые ванны.

У некоторых метеозависимых людей может нарушиться сон. Во время сильных магнитных бурь следует принимать успокоительные препараты на основе компонентов растительного происхождения.

Ранее стало известно, когда закончится серия геоударов.

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