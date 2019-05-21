Землю впервые сняли на видео в формате сверхвысокой чёткости 4K

На первом в мире видеоролике поверхности Земли в формате сверхвысокой чёткости 4К можно рассмотреть, в частности, Средиземное и Красное моря, пишет .

Британская компания Sen успешно протестировала свою орбитальную систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой чёткости 4К, находящуюся на борту спутника. Это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата, благодаря которой можно рассмотреть поверхность нашей планеты в сверхчётком разрешении.

Сейчас спутник EgyptSat-A проходит летные испытания под управлением российских специалистов, по завершении которых его передадут египетской стороне. Все системы космического аппарата функционируют штатно, пишет mail.ru.