Жанна Агузарова стала брюнеткой с пухлыми губами

В новом образе Жанна появилась в интервью для одного из российских изданий о моде. Зрители обратили внимание на ее длинное каре и пышную челку, черные «стрелки» на глазах, маникюр и другие детали, а также практически полное отсутствие мимики. Видимо, артистка активно колет ботокс. Кроме того, губы Агузаровой выросли в объеме как минимум в два раза.
Певица сохраняет за собой титул иконы стиля и выглядит моложе своих лет, сделали вывод зрители.
В сюжете Жанна показала содержимое своей сумочки и «без марсианской пурги» рассказала о своей косметике и других вещах. В рюкзаке оказался старый кассетный диктофон, кнопочный телефон-раскладушка, веер, за которым она любит прятаться от поклонников.
В остальном арсенал красоты Жанны не отличается от косметичек большинства модниц — она предпочитает косметику Yves Saint Laurent и Lancome, парфюм — Versace.