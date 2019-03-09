Жанна Агузарова стала брюнеткой с пухлыми губами

56-летняя королева отечественного рок-н-ролла Жанна Агузарова кардинально изменила свой образ. Теперь она не блондинка с Марса, а стильная брюнетка с пухлыми губами, пишет « Комсомольская правда ».

В новом образе Жанна появилась в интервью для одного из российских изданий о моде. Зрители обратили внимание на ее длинное каре и пышную челку, черные «стрелки» на глазах, маникюр и другие детали, а также практически полное отсутствие мимики. Видимо, артистка активно колет ботокс. Кроме того, губы Агузаровой выросли в объеме как минимум в два раза.

Певица сохраняет за собой титул иконы стиля и выглядит моложе своих лет, сделали вывод зрители.

В сюжете Жанна показала содержимое своей сумочки и «без марсианской пурги» рассказала о своей косметике и других вещах. В рюкзаке оказался старый кассетный диктофон, кнопочный телефон-раскладушка, веер, за которым она любит прятаться от поклонников.

В остальном арсенал красоты Жанны не отличается от косметичек большинства модниц — она предпочитает косметику Yves Saint Laurent и Lancome, парфюм — Versace.