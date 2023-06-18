Жара до +35. Какая погода ждет жителей Алтайского края в начале следующей недели

Погода в Алтайском крае 19 июня
Температура от +30 до +35 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, по западу местами порывы до 18 м/с.
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Алтайского края 19 июня.
Температура от +30 до +35 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, по западу местами порывы до 18 м/с.
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