Жара под +30 градусов придет в Алтайский край на День Победы

По информации алтайского Гидрометцентра, дневные температуры в регионе составят +22…+27 градусов, по северо-востоку местами будет +17…+22 градуса.
Осадков 9 мая не ожидается. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле также без осадков. Температура в краевой столице составит +20…+22 градуса. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости). В западных районах — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).