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Жизнь

Жара под +30 градусов придет в Алтайский край на День Победы

Жаркая погода установится в Алтайском крае в воскресенье, 9 мая, когда вся страна празднует День Победы.

Георгиевская лента в Барнауле. День Победы.
Георгиевская лента в Барнауле. День Победы.
barnaul.org

По информации алтайского Гидрометцентра, дневные температуры в регионе составят +22…+27 градусов, по северо-востоку местами будет +17…+22 градуса.

Осадков 9 мая не ожидается. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также без осадков. Температура в краевой столице составит +20…+22 градуса. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости). В западных районах — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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