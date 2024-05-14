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Жизнь

Жаркая и сухая погода установилась на Алтае

Накануне в администрации Барнаула рассказали о погоде на ближайшие дни.

Сирень. Весна.
Сирень. Весна.
Михаил Хаустов

Так, в Барнауле ожидается теплая и сухая погода. Днем столбики термометров поднимутся до 27 плюс градусов.

Однако Алтайский гидрометцентр дал более точный прогноз — в регионе 14 мая ожидается до плюс 30 градусов тепла. В Барнауле — до 28.

Ветер южный порывистый. Осадки не прогнозируются. В регионе действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Наверняка совсем скоро распустится сирень. Между прочим, в Барнауле, судя по многолетним наблюдениям, климатическое лето наступает 25 мая. О его приближении красноречиво говорит набухшая сирень, которая станет вот-вот бушевать.

А черемуха и сейчас радует свои цветением и удивительным запахом.

Легенда

С цветением черемухи и похолоданием связано немало легенд. Вот одна из них. Когда-то в черемуху превратилась девушка, которую обманул жених. Предательство так ранило невесту, что ее сердце стало ледяным от горя. Именно поэтому каждый раз, когда дерево зацветает, на улице становится холодно.

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