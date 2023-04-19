Какая погода будет в Барнауле 25 апреля
По данным синоптиков, ночью 25 апреля будет около плюс восьми градусов. Утром температура чуть опустится — до плюс шести.
Зато днем прогнозируют настоящую жару — до плюс 14 градусов. Вечером — до плюс 13.
Скорость ветра составит около четырех м/с, без порывов. Осадков, наконец-то, не ожидают.
Какой прогноз дают перед Родительским днем
Температура воздуха начнет увеличиваться день за днем уже с 20 апреля. Так, 20 числа в Барнауле днем ожидают до плюс шести градусов, а 21 апреля — уже до плюс восьми.
Осадки больше не обещают, ветер тоже успокоится. Правда, ночные заморозки останутся — до минус девяти.
В целом на территории Алтайского края днем потеплее: 20 и 21 апреля воздух прогреется до плюс 11. А вот ночью температура резко скакнет до минус 15−18.
Вопрос, успеют ли аномальные апрельские сугробы растаять до 25 апреля и позволить барнаульцам проехать на кладбищ, остается открытым.
Ранее стало известно, что барнаульцам все-таки предоставят бесплатный транспорт до кладбищ в Родительский день.