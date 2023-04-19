19 апреля
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Жизнь

Ждать ли потепления на Родительский день в Барнауле, рассказали в Гидрометцентре

25 апреля, по сравнению с морозами в последние несколько дней, можно ожидать существенное потепление. Главный вопрос — успеет ли растаять снег до Родительского дня.

Снег 17 апреля.
Снег 17 апреля.
Предоставлено altapress.ru

Какая погода будет в Барнауле 25 апреля

По данным синоптиков, ночью 25 апреля будет около плюс восьми градусов. Утром температура чуть опустится — до плюс шести.

Зато днем прогнозируют настоящую жару — до плюс 14 градусов. Вечером — до плюс 13.

Скорость ветра составит около четырех м/с, без порывов. Осадков, наконец-то, не ожидают.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Какой прогноз дают перед Родительским днем

Температура воздуха начнет увеличиваться день за днем уже с 20 апреля. Так, 20 числа в Барнауле днем ожидают до плюс шести градусов, а 21 апреля — уже до плюс восьми.

Осадки больше не обещают, ветер тоже успокоится. Правда, ночные заморозки останутся — до минус девяти.

В целом на территории Алтайского края днем потеплее: 20 и 21 апреля воздух прогреется до плюс 11. А вот ночью температура резко скакнет до минус 15−18.

Вопрос, успеют ли аномальные апрельские сугробы растаять до 25 апреля и позволить барнаульцам проехать на кладбищ, остается открытым.

Ранее стало известно, что барнаульцам все-таки предоставят бесплатный транспорт до кладбищ в Родительский день.

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