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Жизнь

Ждите дождь стеной. Какая погода будет в Алтайском крае 11 августа

Ливневые дожди, град и шквалистый ветер ожидаются в Алтайском крае 11 августа, сообщают синоптики. Штормовое предупреждение ранее опубликовал и МЧС региона.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Перед грозой традиционно будет стоять жара — +24…+29 градусов.

На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град.

Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы до 19 м/с.

Погода в Барнауле

Непогода не обойдет стороной и столицу Алтайского края. Днем будет жарко, +25…+27 градусов.

Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер северо-восточный 4−9 м/с.

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