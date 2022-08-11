Ждите дождь стеной. Какая погода будет в Алтайском крае 11 августа

Погода в Алтайском крае
Перед грозой традиционно будет стоять жара — +24…+29 градусов.
На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град.
Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы до 19 м/с.
Погода в Барнауле
Непогода не обойдет стороной и столицу Алтайского края. Днем будет жарко, +25…+27 градусов.
Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Ветер северо-восточный 4−9 м/с.