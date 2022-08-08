8 августа
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Жизнь

То дождь, то жара. Капризная погода нахлынет на Алтайский край 9−11 августа

Какая погода будет в Алтайском крае 9−11 августа, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Дождь, лето. Погода.
Дождь, лето. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае 9−11 августа

Ночью 9 августа в Алтайском крае установится температура +11…+16 (местами до +6) градусов. По северо-западу возможны кратковременные дожди и грозы. Утром также прогнозируют туман. Ветер будет северо-восточный, скоростью 2−7 м/с. В некоторых районах он усилится до 12 м/c.
Днем ожидаются +25…+30 градусов — также с кратковременными осадками и туманом.

Ночью 10 августа в регионе столбик термометра поднимется до +11…+16 градусов, а днем — до +25…+30 градусов. В эти сутки снова вероятны дожди и грозы.

Ночью 11 августа градусник покажет в Алтайском крае +12…+17 градусов, а днем +25…+30 градусов. Местами синоптики обещают грозы и дожди.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Барнауле 9−11 августа

Ночью 9 августа в Барнауле ожидаются +11…+13 градусов, а днем +27…+29 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер скоростью 2−9 м/с будет дуть с северо-востока.

Ночью 10 августа в краевой столице возможны +12…+14 градусов, а днем +27…+29 градусов. К вечеру вероятен кратковременный дождь.

Ночью 1 августа прогнозируют +13…+15 градусов, а днем +26…+28 градусов. В полночь и вечером не исключены дожди.

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