То дождь, то жара. Капризная погода нахлынет на Алтайский край 9−11 августа

Какая погода будет в Алтайском крае 9−11 августа, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 9−11 августа

Ночью 9 августа в Алтайском крае установится температура +11…+16 (местами до +6) градусов. По северо-западу возможны кратковременные дожди и грозы. Утром также прогнозируют туман. Ветер будет северо-восточный, скоростью 2−7 м/с. В некоторых районах он усилится до 12 м/c.

Днем ожидаются +25…+30 градусов — также с кратковременными осадками и туманом.

Ночью 10 августа в регионе столбик термометра поднимется до +11…+16 градусов, а днем — до +25…+30 градусов. В эти сутки снова вероятны дожди и грозы.

Ночью 11 августа градусник покажет в Алтайском крае +12…+17 градусов, а днем +25…+30 градусов. Местами синоптики обещают грозы и дожди.

Жара. Солнце. Погода. СС0

Погода в Барнауле 9−11 августа

Ночью 9 августа в Барнауле ожидаются +11…+13 градусов, а днем +27…+29 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер скоростью 2−9 м/с будет дуть с северо-востока.

Ночью 10 августа в краевой столице возможны +12…+14 градусов, а днем +27…+29 градусов. К вечеру вероятен кратковременный дождь.

Ночью 1 августа прогнозируют +13…+15 градусов, а днем +26…+28 градусов. В полночь и вечером не исключены дожди.