ЖЭК озвучил свою позицию по поводу вонючего подвала в барнаульской пятиэтажке

После публикации новости о подвале дома на ул. Советской Армии, 133А в Барнауле, на состояние которого пожаловались жильцы , в ЖЭК «Петровское» altapress.ru опровергли эту информацию.

Дом на ул. Советской Армии, 133А в Барнауле.

22 сентября в ЖЭК, по данным организации, поступило сообщение о заливе подвала.

Работники выехали на место и составили акт о том, что произошло «затопление подвального помещения указанного дома по причине опресовки подрядной организацией транзитного трубопровода системы отопления, произошел разрыв сварочного шва».

Специалисты незамедлительно начали откачку воды, уверяют в ЖЭК.

Информацию о том, что компания не предпринимала никаких действий, жильцы сообщили представителю общественной организации «Гражданский патруль».

Они рассказывали, что неоднократно жаловались на протекающие трубы.