ЖЭК озвучил свою позицию по поводу вонючего подвала в барнаульской пятиэтажке

22 сентября в ЖЭК, по данным организации, поступило сообщение о заливе подвала.
Работники выехали на место и составили акт о том, что произошло «затопление подвального помещения указанного дома по причине опресовки подрядной организацией транзитного трубопровода системы отопления, произошел разрыв сварочного шва».
Специалисты незамедлительно начали откачку воды, уверяют в ЖЭК.
Информацию о том, что компания не предпринимала никаких действий, жильцы сообщили представителю общественной организации «Гражданский патруль».
Они рассказывали, что неоднократно жаловались на протекающие трубы.