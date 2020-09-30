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Жизнь

Жильцы барнаульской пятиэтажки пожаловались на невыносимо вонючий подвал

Жильцы пятиэтажки на ул. Советской Армии, 133А в Барнауле пожаловались, что больше не могут вдыхать фекальные пары, которые источает затопленный подвал.

Дом на ул. Советской Армии, 133А в Барнауле.
Дом на ул. Советской Армии, 133А в Барнауле.
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Жители обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль». Они рассказали, что неоднократно жаловались на протекающие трубы, но, по их словам, ЖЭК «Петровское» меры не предпринимает.

Активисты спустились в подвал. Пройти там можно только в резиновых сапогах. На месте обнаружили лопнувшие трубы и отмели версию с подтоплением грунтовыми водами.

«Затопляется с первого по четвертый подъезд. В доме живут пенсионеры и инвалиды, которым подвальная сырость вряд ли укрепит здоровье. Затопление, безусловно, повлияет на распространение грибка и плесени, не говоря уже о том, что вдыхать фекальные пары мало кому понравится», — прокомментировал представитель «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.

Общественник обратился в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края, чтобы выяснить подробности и обязать виновных устранить нарушения.

Ранее в Бийске подвал недавно открывшегося садика № 40 на Севастопольской затопило нечистотами из близлежащих домов.

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